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تقرير أممي: ملايين الأشخاص يعانون من سوء التغذية ويُهدر 1.3 مليار طن من الطعام سنويا

قال تقرير للأمم المتحدة إنه تم إهدار نحو 17% من جميع المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري في 2019. في الوقت نفسه، يذكر أنه في 2019 لم يكن لدى ما يقرب من 700 مليون شخص في العالم ما يكفي من الطعام.