البث الحي
02:17

تقرير أممي: ملايين الأشخاص يعانون من سوء التغذية ويُهدر 1.3 مليار طن من الطعام سنويا

قال تقرير للأمم المتحدة إنه تم إهدار نحو 17% من جميع المواد الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري في 2019. في الوقت نفسه، يذكر أنه في 2019 لم يكن لدى ما يقرب من 700 مليون شخص في العالم ما يكفي من الطعام.
5/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

زيارة البابا فرانشيسكو إلى العراق

02:18
(الجزيرة)

تشاد.. الانتخابات الرئاسية بين النزاهة والتزوير

02:27
(الجزيرة)

المغرب.. تعديلات جديدة بالقوانين الانتخابية أبرزها القاسم الانتخابي

02:14
(الجزيرة)

تحالف أوبك بلس.. 5 سنوات من المواجهة مع أسعار النفط

02:53
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

زيارة البابا فرانشيسكو إلى العراق

02:18
(الجزيرة)

تشاد.. الانتخابات الرئاسية بين النزاهة والتزوير

02:27
(الجزيرة)

المغرب.. تعديلات جديدة بالقوانين الانتخابية أبرزها القاسم الانتخابي

02:14
(الجزيرة)

تحالف أوبك بلس.. 5 سنوات من المواجهة مع أسعار النفط

02:53
المزيد من التقارير الإخبارية

زيارة البابا فرانشيسكو إلى العراق

(الجزيرة)

تشاد.. الانتخابات الرئاسية بين النزاهة والتزوير

(الجزيرة)

المغرب.. تعديلات جديدة بالقوانين الانتخابية أبرزها القاسم الانتخابي

(الجزيرة)

تحالف أوبك بلس.. 5 سنوات من المواجهة مع أسعار النفط

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لم يصرف دولارا من الدعم السعودي.. القطان يُبرّئ مرسي ومنصات التواصل تتفاعل

وسط دعوات شعبية للاحتجاج.. السيسي في زيارة خاطفة إلى السودان اليوم

ناشطو مواقع التواصل بالسودان رفضوا زيارة السيسي (رويترز)

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن رحلة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

لماذا انتشرت الشائعات بشأن موت إيلون ماسك؟

تقييم الشركة انخفض بأكثر من 100 مليار دولار في بضعة أيام فقط هذا الأسبوع (رويترز)