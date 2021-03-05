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02:43
العراق.. آثار خنس التاريخية
متحف طبيعي قائم على الأرض وفي الهواء الطلق، كما يصفه الأثريون. هي صور ومنحوتات على الطرف الجبلي المطل على نهر كومل في قرية خنس شرقي محافظة دهوك في العراق.
5/3/2021
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