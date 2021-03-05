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الأمطار تنعش القطاع الزراعي المغربي وتساهم في زيادة مياه السدود

شهد المغرب هطول أمطار غير مسبوق ببعض المناطق، وإضافة إلى الأثر الملموس للأمطار على القطاع الزراعي، فإن مستوى ملء السدود ارتفع إلى 44%، وهو مخزون يؤمن 7 مليارات متر مكعب من المياه.
5/3/2021
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