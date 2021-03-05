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إضراب في المحاكم والنيابات بعدن اعتراضا على تعيين النائب العام

أغلقت المحاكم والنيابات في عدن ومحافظات جنوبية يمنية أخرى أبوابها منذ أكثر من شهر إثر بيان أصدره نادي القضاة احتجاجًا على تعيين نائب عام للجمهورية من خارج سلك القضاء.