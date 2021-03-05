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ألمانيا.. وضع حزب البديل من أجل ألمانيا تحت المراقبة

قررت الاستخبارات الداخلية الألمانية وضع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف تحت المراقبة، وإدراجه على لائحة الحالات المشبوهة المتعلقة بالتطرف اليميني وانتهاك النظام الديمقراطي.
5/3/2021
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