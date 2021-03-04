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محبو طائر البوم بالكويت يطلقون مبادرة لتربيته ورفع وصمة الشؤم عنه

يسعى شباب كويتيون إلى تغيير الثقافة السائدة عن ارتباط طائر البوم بالشؤم وسوء الحظ، وقد قام فريق تطوعي بإطلاق مبادرة لتربية هذا الطائر، بهدف الحفاظ عليه من الانقراض.