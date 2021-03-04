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فلسطيني أحب الخيول العربية الأصيلة واحترف تربيتها

أشرف ربيع فلسطيني احترف تربية الخيول العربية الأصيلة، وأنشأ باسمه أول مربط وناد للفروسية في بلدته ترمسعيا، ويعد أول من عمل على تربية وتهجين الخيول العربية في فلسطين.