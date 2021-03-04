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فرنسا تعترف بتعذيب الزعيم الجزائري علي بومنجل بعد 64 عاما من الإنكار

اعترفت فرنسا على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون بأن المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل تعرض للتعذيب والقتل على أيدي ضباط الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر عام 1957 بعد 64 عاما من الإنكار.