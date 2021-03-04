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سيناريوهات.. البتكوين هل هي فقاعة أم العملة الأقوى بالمستقبل؟

تساءل برنامج “سيناريوهات” بحلقته بتاريخ (2021/3/4) عن حقيقة عملة البتكوين الرقمية، وعما إذا كانت مجرد فقاعة كما حذر كبار الخبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة.