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ردا على الصين.. بريطانيا تسمح لسكان هونغ كونغ بالهجرة إليها

سمحت بريطانيا لسكان هونغ كونغ بالهجرة إليها بعد تطبيق الصين قانون الأمن الوطني في المستعمرة البريطانية السابقة، وبررت لندن قرارها بحماية سكان الإقليم.