22:42

حياة ذكية- علاج روسي لمكافحة الشيخوخة

سلطت حلقة (2021/3/3) من برنامج “حياة ذكية” الضوء على محاولات علمية لعلاج الشيخوخة، بالإضافة إلى كاميرا سينمائية جديدة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وقليلة التكلفة من شركة سوني.