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22:42
حياة ذكية- علاج روسي لمكافحة الشيخوخة
سلطت حلقة (2021/3/3) من برنامج “حياة ذكية” الضوء على محاولات علمية لعلاج الشيخوخة، بالإضافة إلى كاميرا سينمائية جديدة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وقليلة التكلفة من شركة سوني.
3/3/2021
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