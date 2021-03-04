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22:42

حياة ذكية- علاج روسي لمكافحة الشيخوخة

سلطت حلقة (2021/3/3) من برنامج “حياة ذكية” الضوء على محاولات علمية لعلاج الشيخوخة، بالإضافة إلى كاميرا سينمائية جديدة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وقليلة التكلفة من شركة سوني.
3/3/2021
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