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02:42
بصيص أمل يلوح في الأفق.. هل حان موعد حل أزمة الاتفاق النووي؟
سحبت الدول الأوروبية مشروع قرار تقدمت به مطلع الأسبوع يلوم إيران على إيقافها العمل بالبروتوكول الإضافي في ما يخص ملفها النووي. وبينما رأت إيران في الخطوة فرصة للدبلوماسية لعودة جميع الأطراف لالتزامات.
4/3/2021
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