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بايدن ينجز وعود حملته الانتخابية ويدخل العرب والمسلمين ضمن تشكيلة إدارته

أنجز الرئيس الأميركي جو بايدن جزءا من وعود حملته الانتخابية فيما يتعلق بعرب الولايات المتحدة الأميركية ومسلميها، حيث ضمت تشكيلة البيت الأبيض عددا غير مسبوق منهم وبعضهم من أصول تلتحق لأول مرة بمثل تلك