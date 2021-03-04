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المعارضة التشادية تدين اقتحام منزل ديلو

اقتحمت القوات الأمنية التشادية بالدبابات منزل المعارض المرشح للرئاسة يحيى ديلو. في المقابل، اتفقت كل الأحزاب المعارضة للحزب الحاكم على إدانة اقتحام منزل ديلو.