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02:18
العراق يؤكد البدء بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد
قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالعراق اللواء تحسين الخفاجي إن الجهات المعنية بدأت بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد، وأكد أن الصواريخ الـ10 سقطت في محيط القاعدة.
3/3/2021
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