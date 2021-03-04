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الخارجية الإسرائيلية تصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بالمسيس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية قرار سياسي، في المقابل رحبت الخارجية الفلسطينية بالقرار.