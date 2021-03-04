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02:08

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس وأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وقد استُحدثت وزارتا الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، والدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4/3/2021
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