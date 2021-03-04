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الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيق في جرائم الحرب بفلسطين

الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يفتح تحقيقا ضد إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وقد هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة ووصفه بالمنافق والمعادي للسامية.
4/3/2021
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