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إثيوبيا ترفض تدويل قضية سد النهضة وتؤكد تمسكها باتفاق المبادئ

قال المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية إن بلاده ترفض تدويل ملف سد النهضة ولا تقبل غير رعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات بشأنه، وأكد أن المرجعية المتعلقة بملف السد هي اتفاقية إعلان المبادئ.