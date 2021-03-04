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“أوبك+” تحاول رسم سياسة إنتاج النفط للعام المقبل

وسط ضبابية كبيرة وعدم وضوح للرؤية، عقد تحالف “أوبك+” اجتماعا سعيا لرسم سياسة إنتاج النفط للفترة المقبلة، وذلك بعد أن مرَّ قطاع النفط بأسوأ تجاربه العام الماضي،

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