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آلاف النازحين جراء التصعيد العسكري الأخير في محافظة مأرب اليمنية

أدى التصعيد العسكري الأخير في محافظة مأرب اليمنية إلى نزوح أكثر من 14 ألف شخص -وفق تقديرات مصادر محلية- كانوا يعيشون في مخيمات للنازحين بالقرب من مناطق القتال.