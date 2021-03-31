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02:12

وقفة احتجاجية.. لا انتخابات فلسطينية من دون القدس

نظم مقدسيون وقفة أمام المجلس التشريعي في رام الله للتأكيد على أن الانتخابات دون القدس تعد تنازلا عن الثوابت الوطنية وخروجا عن الصف الوطني الجامع للقضية الفلسطينية.
31/3/2021
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