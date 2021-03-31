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واشنطن وبكين.. تهديد أميركي بوقف نفوذها وحراك صيني لتعزيز الشراكات

برزت المعركة الدبلوماسية بين واشنطن وبكين إلى السطح ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم السماح للصين بقيادة العالم، يزور وزير الخارجية الصيني الشرق الأوسط ويوقع اتفاقيات مع إيران.