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22:46
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/30)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/30) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إحياء الفلسطينيين ليوم الأرض، كما رصدت التفاعل المصري مع حادث طريق الجلالة.
30/3/2021
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