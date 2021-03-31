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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/30)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/30) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع إحياء الفلسطينيين ليوم الأرض، كما رصدت التفاعل المصري مع حادث طريق الجلالة.
30/3/2021
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سارت عكس خط السير وتسببت بحادث أدى لوفاتها.. المنصات المصرية تتفاعل مع حادث طريق الجلالة والنيابة ترد

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطف مع الفتاة المتوفية نتيجة حادث تصادم، على طريق الجلالة، بسبب سيرها عكس الاتجاه، يوم السبت الماضي، وبين متعاطفين مع سائق النقل الذي أصيب جراء التصادم. (مواقع التواصل الإجتماعي)
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