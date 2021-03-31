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02:39

نجاح مشروع زراعة الألوفيرا في غور الأردن

نجح نشطاء بيئيون في الأردن في إدخال زراعة نبتة الألوفيرا أو الصبّار في منطقة الأغوار الجنوبية نظراً لفوائدها الطبية العديدة، وتشتهر الألوفيرا بخصائص مفيدة للصحة ويوجد منها أكثر من مائتي نوع حول العالم
31/3/2021
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