03:21

معركة كسر عظم بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي

لا تزال الإدارة الأميركية والقيادة الإيرانية تخوضان معركة كسر عظم في إداراتهما لأزمة الملف النووي، فكل منهما تراهن على قدرة الطرف الآخر على الصمود أمام تشبث الخصم بشروطه للعودة للاتفاق النووي.

اقرأ المزيد