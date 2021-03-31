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قطر تنضم إلى مصاف الدول المنتجة لمحصول القمح

تنتج دولة قطر للمرة الأولى محصول القمح ضمن خطة لتعزيز أمنها الغذائي، وقد استطاعت مبادرة الريان الزراعية تقليل تكلفة الإنتاج وهدر المياه، للحصول على منتج ذي جودة عالمية عالية.