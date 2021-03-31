البث الحي
02:46

قطر تنضم إلى مصاف الدول المنتجة لمحصول القمح

تنتج دولة قطر للمرة الأولى محصول القمح ضمن خطة لتعزيز أمنها الغذائي، وقد استطاعت مبادرة الريان الزراعية تقليل تكلفة الإنتاج وهدر المياه، للحصول على منتج ذي جودة عالمية عالية.
31/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

حي القصبة.. أيقونة الأحياء التاريخية في قلب العاصمة الجزائرية

01:53
(الجزيرة)

جولة خاصة لمصنع الأسنان الصناعية في بلدة تييلميس المدريدية

02:46
(الجزيرة)

سابقة في تاريخ البرازيل.. إقالة 6 وزراء بينهم وزيرا الخارجية والدفاع

02:04
(الجزيرة)

تعدد القوائم الانتخابية بشكل غير مسبوق في المشهد الانتخابي الفلسطيني

02:58
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

حي القصبة.. أيقونة الأحياء التاريخية في قلب العاصمة الجزائرية

01:53
(الجزيرة)

جولة خاصة لمصنع الأسنان الصناعية في بلدة تييلميس المدريدية

02:46
(الجزيرة)

سابقة في تاريخ البرازيل.. إقالة 6 وزراء بينهم وزيرا الخارجية والدفاع

02:04
(الجزيرة)

تعدد القوائم الانتخابية بشكل غير مسبوق في المشهد الانتخابي الفلسطيني

02:58
المزيد من البرامج

العاصمة العراقية بغداد تزخر بمبان قديمة يفوح منها عبق التاريخ

(الجزيرة)

حي القصبة.. أيقونة الأحياء التاريخية في قلب العاصمة الجزائرية

(الجزيرة)

جولة خاصة لمصنع الأسنان الصناعية في بلدة تييلميس المدريدية

(الجزيرة)

سابقة في تاريخ البرازيل.. إقالة 6 وزراء بينهم وزيرا الخارجية والدفاع

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث لجسمك عند إيقاف تناول السكر الأبيض والخبز الأبيض؟

أخبار جيدة في حربنا ضد كورونا

اغتالت وأطاحت بـ 22 رئيسا.. هكذا حكمت فرنسا أفريقيا من وراء ستار لمدة 50 عاما

قبل 600 يوم على انطلاق المونديال.. تعرف على جاهزية ملاعب كأس العالم 2022

ملعب البيت في مدينة الخور يستضيف المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 (الجزيرة)