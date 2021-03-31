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قضية اللاجئين محل جدل وتجاذب بين الساسة الأميركيين

تحمل قضية اللاجئين بعدا إنسانيا، وهي محل تجاذب سياسي بين الساسة الأميركيين، فالديمقراطيون يدعمون جهود إدارة بايدن في معالجتها، والجمهوريون يعتبرون أن تساهل إدارة بايدن في ضبط الحدود أدى إلى تفاقمها.