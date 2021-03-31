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حراك دبلوماسي دولي وإقليمي لإنهاء الصراع في اليمن

بين عاصمتي سلطنة عمان والسعودية تنقل المبعوثان الأممي والأميركي في محاولة لإيجاد حل ينهي الصراع في اليمن، من خلال طرح المبادرات التي قد تفلح بإيقاف الحرب المندلعة هناك.