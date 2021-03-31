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02:18
بغداد تتباهى بنصبها وتماثليها التي تجسد حقبا تاريخية متنوعة
تزخر العاصمة العراقية بغداد بالعديد من النُصب والتماثيل التي أقيم الكثير منها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ورغم أن بعضها قد أزيل فإنها لا تزال تجسد حقبا تاريخية متنوعة القصص.
31/3/2021
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