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بأنامل طفلة عراقية.. رسوم كرتونية لتوعية الصغار بمخاطر كورونا

منار إيثار الكامل طفلة عراقية تؤلف كتابا للأطفال تعبر فيه عن أفكارها بشأن جائحة كورونا، وتأثير الجائحة على حياتها وسبل الحماية من الفيروس، وتستعين بأطباء لتدوين معلومات علمية دقيقة.