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المجتمع الدولي يعلن عن مساعدات لسوريا وللدول المستضيفة للاجئين السوريين

تعهد المجتمع الدولي بتقديم 5.3 مليارات يورو هذا العام والعام المقبل لسوريا والدول المجاورة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين.