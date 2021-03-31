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02:38
الفلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأرض بمسيرات داخل الخط الأخضر
أحيا الفلسطينيون اليوم فعاليات الذكرى 45 ليوم الأرض، وانطلقت مسيرتان مركزيتان من مدينتي سخنين ودير حنا باتجاه مدينة عرابة في الجليل داخل الخط الأخضر، ندد خلالها المشاركون بالسياسات الإسرائيلية.
30/3/2021
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