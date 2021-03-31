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السيسي يتوعد برد يزعزع استقرار المنطقة إذا تأثرت إمدادات بلاده من المياه

توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برد مصري سيحدث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة في حال تأثرت إمدادات بلاده من المياه، تزامن ذلك مع تحذير أطلقه وزير الطاقة السوداني.