56:01

الحصاد 2021/3/30

سلطت إلسي أبي عاصي في ملفات حصاد (2021/3/30) الضوء على تطورات الملف اليمني بعد وصول المبعوث الأميركي للرياض واجتماعه بمسؤولين بالحكومة الشرعية، كما ناقشت تطورات ملف سد النهضة.

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