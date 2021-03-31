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الحصاد 2021/3/30

سلطت إلسي أبي عاصي في ملفات حصاد (2021/3/30) الضوء على تطورات الملف اليمني بعد وصول المبعوث الأميركي للرياض واجتماعه بمسؤولين بالحكومة الشرعية، كما ناقشت تطورات ملف سد النهضة.
30/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202112:51 AM (مكة المكرمة)
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