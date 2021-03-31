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الاتجاه المعاكس- ماذا أنجزت قوى الثورة والمعارضة السورية؟

ناقشت حلقة (2021/3/30) من برنامج “الاتجاه المعاكس” حل المعارضة وقوى الثورة السورية بعد مرور 10 سنوات على الثورة، وتساءلت: ماذا أنجزت هذه المكونات بعد مرور عقد؟