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استفحال أزمة الدواء بعد تحرير سعر صرف الجنيه السوداني

يواجه القطاع الصحي في السودان نقصا حادا في الأدوية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة وصلت إلى 400% في بعض الأصناف، جاء هذا بسبب قرار الحكومة توحيد سعر صرف العملة المحلية الجنيه مقابل الدولار.