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إدارة بايدن.. إشارات مشجعة لكسر الجمود في وضع الملف النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن إدارة الرئيس الأميركي ترسل إشارات مشجعة بشأن محاولات كسر الجمود في وضع الملف النووي الإيراني.
31/3/2021
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