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أوروبا.. مسلسل متلاحق من التجسس الروسي

لا تكاد تخبو اتهامات لروسيا بالتجسس على دولة أوروبية، حتى تظهر قضية تجسس في دولة أخرى. ومن أبرز محطات التجسس الروسي في دول الاتحاد الأوروبي ما حدث في كل من ألمانيا وليتوانيا وبريطانيا والنمسا وسويسرا.
31/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202111:40 PM (مكة المكرمة)
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