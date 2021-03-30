22:13

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/29)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/3/29) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تعويم الناقلة بقناة السويس بمصر، كما رصدت قصة إسراء عماد ضحية العنف الأسري بمصر.