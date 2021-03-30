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مواجهة وباء كورونا تزيد الضغوط على القطاع الطبي الأردني

يعاني القطاع الطبي الأردني من ضغوط كبيرة في معركته مع فيروس كورونا، خصوصا ما يتعلق بنسب إشغال المستشفيات، ويرجح مسؤولون أردنيون وصول المملكة إلى الذروة الوبائية في مواجهة كورونا.
30/3/2021
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