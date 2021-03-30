26:19

ما وراء الخبر.. ما هو عرض واشنطن الجديد لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني؟

سلط برنامج “ما وراء الخبر” بحلقته بتاريخ (2021/3/30) الضوء على العرض الأميركي الجديد لإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني، وفق ما سربته وسائل إعلام أميركية، وتساءل عن ردة الفعل الإيراني المتوقعة.