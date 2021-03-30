51:13

للقصة بقية- العملات الرقمية

سلطت حلقة (2021/3/29) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على العملات الرقمية وبحثت في الصعود والنزول وآمال الكثيرين بالثراء السهل والسريع، والمراهنات على أن العملة الافتراضية هي مستقبل العملات في العالم.