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51:13
للقصة بقية- العملات الرقمية
سلطت حلقة (2021/3/29) من برنامج “للقصة بقية” الضوء على العملات الرقمية وبحثت في الصعود والنزول وآمال الكثيرين بالثراء السهل والسريع، والمراهنات على أن العملة الافتراضية هي مستقبل العملات في العالم.
29/3/2021
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