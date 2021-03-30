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فرنسا تبلغ مسؤولين لبنانيين بضرورة إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية

أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مسؤولين لبنانيين أن الاتحاد الأوروبي يبحث ممارسة ضغوط على من يقفون وراء الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.