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02:24

سلمى إسحق.. ملكة الجبنة الشركسية تتحدث عن مشروعها

تعد سلمى إسحق واحدة من قصص النجاح التي ساهمت في نقل تراث الشركس للأردن في صناعة الجبنة الشركسية الشهيرة، والشركس هم مسلمون لجؤوا إلى الأردن وغيره من دول المنطقة عقب غزو القيصر الروسي لبلادهم.
30/3/2021
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