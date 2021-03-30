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سد النهضة.. هل تنجح الوساطة الغربية في حل الأزمة؟

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مبعوثين أحدهما أميركي والآخر أوروبي. وتقول وكالة الأنباء السودانية إن اللقاء بحث الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.