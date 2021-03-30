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بعد 6 أيام من جنوحها.. انتهاء أزمة السفينة العالقة بقناة السويس

بعد 6 أيام من جنوحها، انتهت أزمة السفينة العالقة في قناة السويس والتي تسببت بتعطيل العمل في القناة، واستعانت هيئة قناة السويس بالعديد من القاطرات لتصحيح وضع السفينة.
29/3/2021
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