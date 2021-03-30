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الراب فن جديد على المجتمع الموريتاني يسلط الضوء على قضاياه

نجح شباب موريتانيون بشكل تدريجي في الانضمام إلى الفن من خلال موسيقى الراب، وركزت بعض المبادرات على التوعية في مجال حقوق الإنسان وتكريس الديمقراطية وحرية التعبير والنهوض بالمجتمع.
30/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202104:06 PM (مكة المكرمة)
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