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04:35
الحكومة السودانية توقع إعلان مبادئ ينص على علمانية الدولة
أذعنت الحكومة السودانية لتهديدات الحركة الشعبية شمال، ووافقت على توقيع إعلان مبادئ ينص على علمانية الدولة السودانية، وذلك بعد أن خيرت الحركة الحكومة بين أمرين.
29/3/2021
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