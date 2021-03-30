البث الحي
56:55

الحصاد (2021/3/29)

تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/3/29) العديد من المواضيع، كان من أبرزها انتهاء أزمة السفينة العالقة بقناة السويس، وكذا الوساطة الغربية لحل أزمة سد النهضة، ثم حاجة أكثر من 13 مليون سوري للمساعدات.
29/3/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/3/28)

56:10
(الجزيرة)

الحصاد (2021/3/27)

56:42
(الجزيرة)

الحصاد (2021/3/26)

54:21
(الجزيرة)

الحصاد (2021/3/25)

56:59
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (2021/3/28)

56:10
(الجزيرة)

الحصاد (2021/3/27)

56:42
(الجزيرة)

الحصاد (2021/3/26)

54:21
(الجزيرة)

الحصاد (2021/3/25)

56:59
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد (2021/3/28)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/3/27)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/3/26)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/3/25)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة؟

لجأ لفتاواها الصحابة وصححت مروياتهم ونقَدت الأشعار وعارضت خليفتين راشدين.. السيدة عائشة أم المؤمنين والمثقفة الموسوعية

“إس-400” أقواها لكنها ليست الوحيدة.. تعرف على منظومة الدفاع الجوي التركي

منظومة "إس-400" الروسية هي الأقوى في الدفاع الجوي التركي؛ لكن يعززها منظومات قصيرة المدى محلية الصنع (الجزيرة)

السيسي محذرا إثيوبيا: أخذ نقطة من مياه مصر يفضي لحالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد

السيسي أكد أهمية مسار التفاوض حول سد النهضة وتفادي الأعمال العدائية (مواقع التواصل)