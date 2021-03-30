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الحصاد (2021/3/29)

تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/3/29) العديد من المواضيع، كان من أبرزها انتهاء أزمة السفينة العالقة بقناة السويس، وكذا الوساطة الغربية لحل أزمة سد النهضة، ثم حاجة أكثر من 13 مليون سوري للمساعدات.